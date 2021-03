Profissionais de Saúde de Parintins recebem qualificação sobre assistência ventilatória

Na manhã desta segunda-feira, 1º de março, o município de Parintins recebeu técnicos da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) que vieram ministrar treinamento de habilitação de suporte ventilatório invasivo e não invasivo para profissionais de saúde do Hospital Jofre Cohen, referência no tratamento de Covid-19. A qualificação direcionada a médicos, enfermeiros e fisioterapeutas acontece em uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) com a Prefeitura de Parintins.

O secretário de saúde Clerton Rodrigues ressaltou a disponibilidade e o interesse da Prefeitura de Parintins em buscar rotineiramente mais qualificação para seu quadro de profissionais. “Sem dúvida será algo que irá beneficiar todos os pacientes que procuram o hospital Jofre Cohen, especialmente os que procuram neste momento de pandemia.

De acordo com o representante da SES no interior, Moab Amorim, o trabalho em parceria com a Prefeitura de Parintins tem proporcionado condições para realização de qualificações como a deste nível. “Principalmente a participação dos profissionais que estão aqui muito empenhados a aprender e compartilhar conosco Informações importantes”, ressaltou.

SECOM

Foto: Márcio Costa