Programa Água no Jirau chega à comunidade Brasil Roça, na Gleba de Vila Amazônia

O programa Água no Jirau, da Prefeitura de Parintins, com apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), chegou à comunidade Brasil Roça, na Gleba de Vila Amazônia. A inauguração do bombeamento foi feita pelo prefeito Bi Garcia nesta quarta-feira (5).

De acordo com o prefeito Bi Garcia, antes do Água no Jirau, os moradores consumiam água de um igarapé. “Em janeiro construímos esse sistema e só agora foi possível inaugurar após passar esse período de pandemia. É um poço de 80 metros e um reservatório de 5 mil litros que atenderá dezenas de famílias aqui no Brasil Roça”, falou Bi Garcia.

O diretor do SAAE, Fermiliano Tavares Noca, ficou honrado em participar dessa importante obra para a comunidade que terá o abastecimento de água ampliado. “Estamos aqui. Com certeza nós vamos fazer ali o trabalho do ‘T’ [poço artesiano perfurado na comunidade do Zé Miri], já está na nossa programação com o prefeito e ele me autorizou a fazer o Água no Jirau completo do município de Parintins”, disse Fermiliano.

“Para mim é uma grande importância estar recebendo um benefício feito pelo prefeito da nossa cidade”, pontuou o coordenador da comunidade Faustino Lopes Cardoso.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas