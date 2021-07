Programa Água no Jirau chega na comunidade Nossa Senhora Aparecida do Boiaçu

O programa Água no Jirau, da Prefeitura de Parintins, chegou à comunidade Nossa Senhora Aparecida do Boiaçu, situada na região do Caburi, zona rural do município. O trabalho de implantação do sistema de abastecimento de água foi concluído nesta quarta-feira (30) pela equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Por anos os moradores tiveram que buscar água do rio para consumir e durante o verão a dificuldade aumentava. Os comunitários se deslocavam por quilômetros de canoa para buscar água, dificuldade que não terão mais que enfrentar com a implantação do programa Água no Jirau, como destaca a moradora da comunidade e produtora rural Gracilene Tavares Martins, de 46 anos. “Agora temos uma coisa melhor. Ter água no jirau é uma coisa boa, não vou mais ter que buscar água no rio, e tenho agora água limpa para usar na minha plantação, tomar banho, lavar roupa e fazer outras tarefas de casa”, disse Gracilene.

Elizete Souza, de 35 anos, se mudou para a comunidade há cinco anos e para ela ter água encanada é realização de um sonho. “Para todos da comunidade é realização de um sonho porque por muitos anos eles não tinham água encanada e agora, graças a Deus, eles conseguiram água potável para suas casas”, falou.

Na região do Caburi foram perfurados 12 poços tubulares. A comunidade Nossa Aparecida do Boiaçu recebeu, além do poço, um reservatório de 05 mil litros para ser instalado no castelo d’água construído pelos moradores. “Água no Jirau é um programa muito bom. Com certeza ele vem trazendo saúde para nossos irmãos das comunidades de terra firme. Aqui na Nossa Senhora Aparecida do Boiaçu o programa era esperado por muitos anos”, destaca o diretor do SAAE, Fermiliano Tavares.

