Programa Água no Jirau leva água potável a moradores da comunidade Fluminense

Na inauguração do sistema de abastecimento, Bi Garcia também garantiu a construção de uma nova escola na comunidade do Fluminense (Foto: Daniel Sicsú)

Uma iniciativa da Prefeitura de Parintins, o programa Água no Jirau está levando água potável a comunidades que antes não possuíam poços artesianos e redes de abastecimento. A iniciativa conta com apoio do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Parintins (SAAE).

Com 40 famílias, a comunidade Fluminense, localizada na região do Rio Tracajá, foi beneficiada com o projeto comandado pelo prefeito Bi Garcia. A localidade foi atendida com a perfuração de poços artesianos e sistema de abastecimento de água. Antes do projeto, comunitários retiravam água para o consumo diretamente do rio, sem nenhum tratamento.

Antonilson da Silva, vice-presidente da comunidade, conta que, antes da implantação do projeto Água no Jirau, os comunitários enfrentavam muitas dificuldades para retirar água do rio para cozinhar, tomar banho e fazer tarefas domésticas. “Essa iniciativa só veio agregar coisas boas para nossa comunidade. Estamos muito felizes de termos a parceria da Prefeitura com o SAAE para resolver nossos problemas”, destaca Antonilson.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a comunidade Fluminense foi a 48ª a ser beneficiada em suas gestões com a perfuração de poços e construção de rede de abastecimento de água na zona rural de Parintins. “Água é saúde, água é vida. Com a água encanada nas residências eu não tenho dúvidas que vai melhorar muito a vida de todos os moradores”, comenta.

Na inauguração do sistema de abastecimento, Bi Garcia também garantiu a construção de uma nova escola na comunidade do Fluminense. Segundo o prefeito, uma equipe da Secretaria de Educação será deslocada à localidade para fazer o levantamento da demanda escolar para definir o porte do educandário.

Daniel Sicsu/SECOM