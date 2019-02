Programa “Parintins em Revista” festeja seus 6 anos e recebe Troféu DESTAQUE-JI

Na passagem dos 6 anos do programa PARINTINS EM REVISTA, na noite de sexta-feira, 22, nos salões do Show Clube Ilha Verde, o apresentador Walter Lobato e seus parceiros Naldo Rodrigues e Neto Santana, receberam o Troféu DESTAQUE JI 2019.

“Uma homenagem mais que merecida a esses três grandes comunicadores que, diariamente deixam a tarde mais alegre e com informações precisas, além de boa música, entrevistas e utilidade pública. Para minha surpresa, o jornalista Kedson Silva, também, me homenageou com um troféu pela passagem dos 18 anos do nosso jornal impresso. Parabéns a todos nós”, disse o Redator-fundador do JI.

Várias atrações se apresentaram para animar a noitada de festa, Banda dos Tops, Grupo Só Pagode, entre outros.

Walter Lobato, Neto Santanta e Nalldo Rodrigues(D), também ficaram surpresos com a homenagem e agradeceram pelo reconhecimento do JI, que, sempre oferece o Troféu Destaque às personalidades empenhadas no bem público das artes, politica, música, cultura, educação, sociedade e demais segmentos.

O redator Carlos Frazão anunciou que o próximo troféu destaque será entregue no sábado de Carnailha, dia 2 de março, no programa PARINTINS EM REVISTA ao bloco que tiver eleita sua marchinha como a melhor do evento momesco. A escolha ocorre por votação direta do ouvinte do programa, a partir de segunda-feira, 25, pelas ondas da Rádio Clube de Parintins, FM 100,7.

Por 12 anos o JI oferece o Troféu CARNAILHA.

Kedson Silva/JI