Programa Pelotão Mirim do 11° Batalhão realiza aula inaugural para o ano letivo de 2019

A coordenação do Programa Pelotão Mirim juntamente com a associação de Pais, Metres e Amigos da entidade realizaram na manhã deste sábado (16) no complexo da Igreja Presbiteriana, Bairro de Santa Rita, uma aula inaugural para dar as boas vindas aos alunos, pais e funcionários que farão parte do entidade durante o ano de 2019.

Durante o evento que contou com a presença de representantes da sociedade civil organizada, pais, alunos e funcionários, foi realizada uma impecável apresentação de ordem unida pelos alunos veteranos e apresentado o novo fardamento do programa. Este ano o projeto atenderá cerca de 250 alunos que já estão matriculados e receberão reforço escolar, noções de disciplina, ética e cidadania.

Para o comandante do 11° Batalhão Tenente Coronel Luís Alberto Passos Navarro é de grande relevância o apoio do comando nas atividades do projeto, e esse evento simbólico, representa muito para as crianças que fazem parte do programa Pelotão Mirim, pois percebem a importância que cada um deles tem para com a comunidade, e para o comando não é diferente, pois vê nos alunos, cidadãos em formação que necessitam de orientação escolar, religiosa, esportiva e disciplina para a vida.

Assessoria do 11° Batalhão da PM