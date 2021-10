Programação do aniversário de Parintins tem música, mostra de artesanato e praça de alimentação

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semctur), programou uma série de atividades culturais que tiveram início na quarta-feira, 13, e continuam nesta quinta e sexta-feira, 15 de outubro, dia do aniversário da cidade. Órgãos e secretarias estão envolvidos na organização, visando respeitar as normas de saúde e segurança.

Para esta quinta-feira, a programação tem início às 17h, no Mercado Municipal Leopoldo Neves, com Adriano Aguiar Acústico, seguindo das Patroas. A festa tem sequência na Praça Cristo Redentor, a partir das 20h, e contará com as seguintes atrações: Dj Mario Santoro, Áudio Paralelo, banda 2K12, Só Pagode, Toada de Roda, encerrando com a Banda Os Top’s. Os cantores George Japa, Uendel Pinheiro, os bumbás Garantido e Caprichoso sob o comando de Israel Paulain e Edmundo Oran, estão confirmados para o último dia de festa.

Além de atrações musicais, o espaço dispõe de opções gastronômicas na praça de alimentação, ao lado da antiga Prefeitura, com comidas variadas entre elas: prato sortido, churrasquinho e sanduiches. Os artesãos também contam com espaços para expor e comercializar os trabalhos.

A Semctur reitera que as pessoas que já tiverem idade para ter sido contempladas com as duas doses só poderão entrar no evento caso comprovem o esquema vacinal completo junto ao RG. Se pelo calendário do município a pessoa tiver idade apenas para a primeira dose, a comprovação também precisa ser feita. A entrada no local ocorre em frente ao Mercado Municipal, na barreira da vigilância.

Para o dia 15, pulseiras serão distribuídas mediante apresentação do comprovante de vacinação, para maior controle e segurança da população.

Secom Parintins

Fotos: Francisco Cabral