O projeto do Professor Valter Pereira de Menezes, que trabalha na Escola Municipal Luiz Gonzaga, comunidade Santo Antônio do Tracajá, interior de Parintins, intitulado: “ÁGUA LIMPA PARA OS CURUMINS DO TRACAJÁ” que já garantiu ao docente, o Título de “PROFESSOR NOTA 10” em 2015 e ficou entre os 50 FINALISTAS DO GLOBAL TEACHER PRIZE, considerado o Nobel da Educação em 2017, ocorrido em Dubai, NOVAMENTE SE DESTACA, sendo O ÚNICO PROJETO SELECIONADO DA REGIÃO NORTE PARA o 1º TORNEIO BRASILEIRO DE SUSTENTABILIDADE (TBS), promovido pela FUNDAÇÃO ALPHA LUMEN, que reúne professores de ciências de todo o Brasil e premiará os projetos voltados para a sustentabilidade que contribuem de forma positiva na vida de quem mora em comunidades e áreas periféricas Brasil afora.

O projeto está classificado no grupo 3 de 9º ano, porém para chegar a grande final que acontece no dia 30 de novembro de 2020 em Rio Preto/ SP, precisa estar entre os mais cotados na votação popular online que acontece até o dia 28 de novembro e está disponível através do link: https://alphalumen.org.br/tbs-2020-projetos/.

Vamos ajudar a EDUCAÇÃO PARINTINENSE, por meio do PROJETO “ÁGUA LIMPA PARA OS CURUMINS DO TRACAJÁ” a se destacar mais uma vez no cenário nacional!!

Coordenadoria Regional de Educação de Parintins. SEDUC-CREP 2020.

Postado por Carlos Frazão/JI