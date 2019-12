PROJETO CANIL SETORIAL DO 11° BPM VISITA ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL “CHAPEUZINHO VERMELHO” EM PARINTINS

O Projeto de Policiamento com Cães (Canil Setorial), visitou a Escola Municipal “Chapeuzinho Vermelho “, localizada na rua Cordovil, área central do município de Parintins (à 369Km de Manaus). A apresentação do Projeto com cães contou com a participação de 32 pessoas entre crianças, professores e funcionários.

A ação foi coordenada pelo 3° Sargento PM Baraúna – Especialista em Busca, resgate e salvamento com cães, Faro de Narcóticos e condutor de cão Policial, onde conduzia o cão Cacique da Pmam, da raça Pastor Belga Malinois de (05) meses, assim como o policial auxiliar Cabo PM Darllon responsável pelo cão Champ da Pmam, da raça Labrador de (06) meses.

A visita é a continuação do processo de treinamento dos cães, a socialização dos mesmos é primordial nessa idade em que se encontram e para as crianças é uma ótima oportunidade de conhecer ludicamente os cães, acariciar, brincar e tirar as dúvidas de como é a rotina de treinamento dos cães policiais. Para o Sargento Barauna a visita foi uma grande oportunidade para os cães se socializarem com as pessoas.

Para o comandante do 11°BPM Tenente-coronel PM Corrêa Júnior, o projeto do canil setorial que está em processo de implementação é um grande avanço nas ações de policiamento na cidade de Parintins. O oficial agradece a oportunidade de demonstrar as escolas o processo de evolução no treinamento dos cães, um trabalho desempenhado com muita dedicação e compromisso de forma integral realizado pela equipe do canil setorial.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

#DisqueDenúncia:

(92)99152-1907

(92)98455-5365

#FORÇATÁTICA (92)99132-1537.