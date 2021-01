Projeto de Babá Tupinambá dará suporte a representações culturais, em Parintins

Cumprindo uma agenda de trabalho por meio do projeto “Vereador Em Ação”, o vereador Babá Tupinambá (PDT) e equipe, reuniram durante a semana com representantes de manifestações e movimentos culturais do município. Membros das Associações Cultural Boi-Bumbá Mini Garantido e Mini Caprichoso, além do professor e membro do movimento hip-hop, Glebson Oliveira conhecido “Pito”, dialogaram com o vereador.

De acordo com Babá Tupinambá, o objetivo do encontro foi ouvir as dificuldades e dar suporte pós-pandemia a essas representações culturais. “Sei que o momento é de prevenção devido a pandemia, mas tenho fé em Deus que essa vacina chegará logo na nossa cidade e, temos que estar preparados para levantar a autoestima da população. Como amante da cultura, vou dar apoio e suporte para que as diversas manifestações e movimentos culturais da cidade tenham mais destaque em seus eventos”, enalteceu.

O presidente do Mini Caprichoso, LuciJones Cursino o popular ‘Mascote’, parabeniza a iniciativa do vereador Babá de buscar ajudar a associação e os demais eventos culturais da cidade. “O mini boi é a manifestação folclórica que mais revela talentos para Caprichoso e Garantido, mas precisamos de valorização”, ressalta. Com apoio da Prefeitura, a apresentação dos mini bumbás acontece todos os anos na Praça dos Bois. Em 2020, devido a pandemia do novo coronavírus, não aconteceu o festival.

Já o hip-hop é uma espécie de ”cultura das ruas”. Chegou a Parintins, nos anos 90, através de Glaucivan Silva, parintinense que pertencia ao grupo “Irmãos Cobras”, de Manaus. Foi pioneiro na dança e para formação do grupo “Gravidade Zero”, no município. A cultura hip-hop avançou nos últimos anos, e agora, é praticada por dezenas de grupos de dança da região do Baixo Amazonas.

