Projeto é homologado e asfaltamento da estrada de Vila Amazônia será licitado

Na última quinta-feira, dia 18, o projeto de asfaltamento da estrada que liga a Vila Amazônia à Serra de Parintins foi homologado em Manaus pelo senador Eduardo Braga (MDB), prefeito Bi Garcia (DEM) e o superintendente do Incra no Amazonas, João Jornada. Após a homologação, a obra entrará em fase de licitação.

O asfaltamento da estrada Vila Amazônia – Serra de Parintins será feito pela Prefeitura com recursos de emenda do senador Eduardo Braga. Mais de R$ 70 milhões serão utilizados para o trabalho de infraestrutura.

A pavimentação abrangerá as comunidades no percurso entre a sede da Vila Amazônia e a comunidade de Santa Rita da Valéria, localizada na região da Serra de Parintins, fronteira com a cidade de Juruti, Estado do Pará.

“Com a homologação do projeto aprovado pelo Incra, cabe à Prefeitura executar a licitação para que a gente comece brevemente as obras de asfaltamento que vai da Vila Amazônia até a Serra. São investimentos importantes da ordem de R$ 70 milhões, que antes seria executado pelo Incra e agora será executado num convênio com a Prefeitura de Parintins”, pontua Bi Garcia.

