Projeto “Mãe Raiz – TEA/TDAH” é apresentado em Parintins

O evento contou com a presença e apoio da primeira-dama de Parintins, Mayra Dias, do secretário municipal de Educação, Azamor Pessoa, e da secretaria de Assistência Social, Zeila Cardoso.

Com o objetivo de auxiliar, instruir, capacitar e resgatar a autoconfiança e autoestima das mães de filhos autistas e com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), a ATECH (Associação de Terapeutas Corporais e Holísticos), entidade com sede em Manaus, apresentou na tarde desta quarta-feira, 08 de agosto, na Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier, o Projeto Mãe Raiz – TEA, de apoio a mães de alunos autistas da rede municipal de educação.

A presidente da ATECH, Andréa Barroncas, apresentou o projeto às mães de alunos presentes no local. Em seguida direcionou com sua equipe uma série de dinâmicas com palavras motivacionais, animando a todos no ambiente.

A primeira-dama Mayra Dias disse que tudo o que for sugerido para fazer o bem na vida das pessoas de Parintins tem o seu apoio e do prefeito Bi Garcia. O secretário Azamor Pessoa salientou que Parintins é e vai continuar sendo destaque no Amazonas com as políticas de inclusão social, pois faz a verdadeira inclusão em todos os setores.

Um dos propósitos do projeto é também oferecer às mães momentos de relaxamento e autoestima. São realizadas sessões de massagens, atendimento jurídico e psicológico ofertados individualmente a cada mãe.

A ação do projeto tem prosseguimento nesta quinta-feira, quando completa as duas etapas, TEA e TDAH, e encerra na sexta-feira com uma reunião na escola Sociedade Pestalozzi de Parintins.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas