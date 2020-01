Projeto Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Coleta Seletiva em Escolas e Prédios Públicos

O Projeto será dividido em três etapas, que serão realizadas de acordo com o processo de adaptação dos espaços físicos das Escolas e Secretarias, visando um processo dinâmico e participativo de alunos e funcionários desses educandários e repartições respectivamente, no que versa o Termo de Adesão pré-estabelecido pela SEDEMA.

A primeira etapa terá como foco principal a Campanha de sensibilização da SEDEMA junto as escolas e Secretarias. Primeira etapa será esclarecido as formas e exigências para a Coleta Seletiva como: resíduos de interesse para coleta seletiva, Armazenamento e Coleta.

A Segunda etapa contempla a implantação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) e escolha de seus colaboradores, no que versa Coleta, Armazenamento e Destino Final. É importante nessa etapa a escolha de 01 (um) ou mais colaboradores no acompanhamento dessa etapa, para que os objetivos sejam alcançados.

A Terceira fase será realizada a destinação final desses resíduos, as quais escolas e secretarias terão total responsabilidades sobre o transporte até a ASCALPIN, onde passará ´por processo de triagem e seleção, antes de sua comercialização.

