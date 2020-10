Projeto “Recanto pelo Amazonas” oportuniza descoberta de talentos no interior

Com intuito de visitar os municípios do Amazonas, fechando parcerias com escolinhas de futsal, oportunizando a descoberta de jovens talentos, o Grêmio Esportivo Recanto da Criança lança o projeto interativo “Recanto pelo Amazonas” com o subtema “Viva a nossa história, leve o Recanto para sua cidade, lutando pelo bem do futsal amazonense”.

Segundo o coordenador de esporte da equipe manauara, Itamar Oliveira, “o projeto foi lançado no mês de agosto e, é muito importante para nós do Recanto da Criança, oportunizando a jovens talentos que vivem no anonimato ser uma vitrine através do futebol, integrando atletas da capital e do interior, para que juntos possamos levar além do esporte, ludicidade e alegria dentro das quadras”.

Parcerias

Itamar Oliveira informa que já existe uma Escolinha do Grêmio Recanto da Criança em Manacapuru e mantém parceria com as escolinhas dos municípios de Manaquiri (Fúria Negra); Rio Preto da Eva (Estrela do Futuro); Careiro Castanho (Projeto Futsal do Futuro) e Parintins (Escolinha Tá na Veia), inclusive já com dois atletas parintinenses (Pietro e Kayke) participando da Liga Amazonense de Futsal Sub-09.

Escolinhas de Barreirinha e Tefé serão os próximos municípios a comporem o projeto. “Inicialmente mantemos contatos com os nossos observadores técnicos (responsáveis de escolinhas), trocando conhecimentos na parte técnica, teórica e prática, onde elas (escolinhas) se tornam um núcleo do Recanto da Criança no interior”, conclui o coordenador de esporte.

Kedson Silva/JI

Fotos: Divulgação