Projeto “Saúde Auditiva Parintins 2019” é lançando com atendimentos em comunidades rurais e reserva indígena

(Foto: Evair Lopes)

A Prefeitura de Parintins e a doutora em Audiologia Júlia Shih iniciaram neste final de semana os atendimentos do projeto “Saúde Auditiva Parintins 2019”. A solenidade de abertura do projeto aconteceu na tarde de sexta-feira (05) no auditório do hospital Jofre Cohen com a presença do prefeito em exercício Tony Medeiros, o vice-presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Tião Teixeira, secretário de saúde Clerton Florêncio, doutora em audiologia Júlia Shih, da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Josiane Mascarenhas, do fonoaudiólogo Rildo Galucio e da secretária de Assistência Social Trabalho e Habitação, Zeila Cardoso.

As primeiras áreas atendidas foram comunidades rurais, a região indígena do Rio Uaicurapá e a partir desta segunda-feira (08) até o dia 15 os atendimentos prosseguem no Hospital Municipal Jofre Cohen.

Para o prefeito em exercício Tony Medeiros, a parceria com a equipe de doutora em audiologia é de extrema em importância e dá condições ao município de atender a população com aparelhos auditivos cujo a média de preços é de R$ 15 mil, pois ela conta com o apoio da empresa Oticon que faz as doações e possibilita o envio de equipamentos de primeira qualidade. “Temos 300 aparelhos para serem doados uma ação que custa mais de 1 milhão de reais. Isso tudo num trabalho voluntário que ela faz no mundo todo e pela competência do prefeito Bi Garcia conseguimos firmar essa parceria para ela estar aqui no município”, frisa.

O objetivo do projeto em 2019 é atender o maior número de pessoas com orientações, seleção e adaptação de aparelhos auditivos e a entrega de aparelhos. “Esse ano estamos com um tempo mais longo e o local é muito remoto e existem muitas comunidades de acesso difícil e nós tentaremos chegar ao maior número de ribeirinhos”, destaca Dra Júlia.

Para o Secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, no município de Parintins a “saúde auditiva é uma ação preconizada pelo prefeito Bi Garcia para beneficiar a população”. Segundo ele mais 300 pessoas que já foram beneficiadas desde a ação do ano passado.

O indígena Anselmo Sateré Mawé fez questão de agradecer ao prefeito Bi Garcia, ao vice Tony Medeiros e à dra Júlia por levar o projeto Saúde Auditiva para a reserva Sateré Mawé. “É isso que a gente merece, essas parcerias do poder público com as associações e organizações indígenas do movimento indígena”, concluiu.

SECOM