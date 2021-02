Em virtude da pandemia de Covid-19, neste ano de 2021, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM) está disponibilizando na internet o projeto “Uma Tarde no Museu”: www.marinha.mil.br/dphdm/projeto-uma-tarde-no-museu-ilha-fiscal.

Por meio deste ambiente virtual de lazer cultural, os alunos de escolas públicas e particulares, bem como o público em geral, podem ler um e-book sobre a história da Ilha Fiscal e assistir a um vídeo da exposição lá realizada (“Ilha Fiscal, um neogótico em terras tropicais”), além de uma divertida contação de histórias.

Oferecendo conhecimento histórico e científico por meio de atividades lúdicas e artes cênicas, o projeto “Uma Tarde no Museu” visa a despertar a curiosidade e a criatividade dos estudantes, em especial as crianças de 3 a 6 anos, público-alvo da iniciativa. A diversão, no entanto, é garantida para todas as idades!

Acesse o projeto em www.marinha.mil.br/dphdm/projeto-uma-tarde-no-museu-ilha-fiscal, onde você encontra o link para o e-book, bem como para assistir o passeio virtual pela exposição e a contação de histórias.

Visite o sítio eletrônico da DPHDM e conheça nossas atividades culturais: www.marinha.mil.br/dphdm.

Publicado por Carlos Frazão/JI