Promessa paga

Quando minha filha engravidou em 2013, eu pedi muito a Nossa Senhora do Carmo que lhe protegesse na hora do parto, lembro que fui até a igreja e, sozinha, me ajoelhei e fiz o pedido. Pois bem, em Julho de 2014 a minha neta Luna nasceu, linda, linda, e ambas estavam bem. Mas aos 1 ano e 7 meses, ela começou a apresentar problemas de inchaços nos membros e sonolência constante, levamos à emergência do HPC, e descobrimos que ela tinha diabetes tipo1(DM1). Foi imediatamente transferida para Manaus, e ficou internada por quase 2 meses.

Nesse período, eu ia constantemente na igreja de NS do Carmo e pedia a sua saúde e muita sabedoria e força a minha filha, e em uma dessas vezes, eu prometi a Nossa Senhora do Carmo, que enquanto eu vivesse, todo dia 16 de Julho, eu levaria uma fita com o tamanho da Luna e deixaria em seu andor como forma de agradecimento. E assim tenho feito. Esse ano de 2020 não será diferente e hoje 16 de Julho, estarei lá, de joelhos dobrados, agradecendo e renovando meu pedido, entre outras conversas com minha mãezinha.

Passando por essa pandemia, Luna está bem, com as graças de Deus e de nossa Mãezinha, virgem do Carmelo.

Concy Rodriguez, colunista JI