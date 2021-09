Promoção Setembro Amarelo do Super Baratão da Ilha reforça luta da campanha de prevenção ao suicídio

Derrubando barreiras e unindo forças para ajudar quem precisa na busca incansável de valorização à vida, o Super Baratão da Ilha localizado no bairro Pascoal Alággio, reforça apoio a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio com sorteio de vale compras no valor de R$ 200,00 aos sábados durante todo o mês de combate.

A iniciativa dos empresários João Vinícius Lago e Anne Cristine Oliveira é despertar a sociedade sobre a gravidade do problema e reforçar a importância da campanha Setembro Amarelo na redução dos casos de suicídio no município.

Eles informam que para participar da promoção, o cliente precisa fazer uma compra no valor de R$ 30,00 no Super Baratão da Ilha. “O sorteio será feito pela nossa equipe através do seu cupom fiscal, onde nele você colocará seus dados e irá armazenar numa caixinha específica para o sorteio aos sábados. Toda semana um cupom será sorteado”, comunica.

Com oferta todos os dias, o Super Baratão da Ilha fica aberto de domingo a domingo, no horário das 6h30min às 20h, dispondo de venda por meio do delivery (92) 99519-6214 com pagamentos em dinheiro ou por meio do Cartão Super Baratão da Ilha (descontos à vista; sem comprovação de renda; crédito aprovado na hora; sem anuidade e até recarga para celular) e dos cartões de crédito e débito.

Texto: Kedson Silva/JI