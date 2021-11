Propostas, debates e apresentações culturais marcam último dia da IV Conferência Municipal de Educação de Parintins

Durante dois dias, professores, pedagogos, técnicos em educação, educadores e membros da sociedade civil organizada participaram dos debates da IV Conferência Municipal de Educação (COMED/PIN). O evento aconteceu no Centro de Estudos Superiores da UEA em Parintins e é parte integrante da Conferência Nacional de Educação (CONAE) que acontecerá no ano de 2022.

De acordo com o secretário municipal de Educação e coordenador do evento, Azamor Pessoa, a conferência começou em setembro pelas escolas da zona rural de Parintins. “Iniciamos com o ‘Dia D da Educação’ nas escolas do campo. Nosso propósito foi levar às comunidades o tema da Conferência Nacional de Educação para que eles pudessem participar desse processo e pudessem propor melhorias para a educação do nosso país”, evidencia Azamor Pessoa.

Ao todo, 159 pessoas ligadas às escolas ou a segmentos da educação, da área urbana e rural de Parintins, participaram da conferência. Na condição de delegados, eles puderam propor, debater e votar itens dos eixos temáticos da CONAE 2022.

O professor Joílson Batalha, que leciona na Escola Estadual da Comunidade do Caburi, revela que a utilização da tecnologia ainda é um desafio. “Nossas dificuldades estão nos meios tecnológicos. e até problemas elétricos. Isso nos afeta bastante, e inclusive a má qualidade da internet”, pontua.

A professora da Educação Infantil, Graciene Lopes, espera que as propostas para o Plano Nacional de Educação aprovadas na Conferência sejam efetivadas. “Nós reunimos aqui para propor melhorias para a educação do nosso país, e que as metas que não foram alcançadas agora possam ser”, comenta.

Após os debates acerca do eixos temáticos da CONAE 2022 houve a eleição dos delegados para a etapa estadual. Representando as instituições de educação foram eleitos os professores Arnold de Oliveira Batista e Leocarmem Ferreira Muniz como titular e suplente; além de Ebis Cunha Farias e Arineide Tavares, como titular e suplente pelas instituições sociais. As despesas com passagens e estadias dos eleitos serão custeadas pela Prefeitura de Parintins.

Nos dois dias de duração da COMED/PIN houve ainda as apresentações culturais do “Trem da Inclusão” com alunos do C.E.I. Chapeuzinho Vermelho e “O Canto das Três Raças” em alusão ao Dia da Consciência Negra, da E.M. Charles Garcia.

Secom

Foto: Pedro Coelho