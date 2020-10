Prorrogadas as inscrições para o edital de fomento da Lei Aldir Blanc, em Parintins

Em virtude dos feriados do Dia do Servidor Público e Finados, a Secretaria de Cultura (Semcult) em Parintins, prorrogou até o dia 06 de novembro, as inscrições para a seleção de projetos que visam a realização de atividades artísticas e culturais no município. Os formulários encontram-se no link parintins.am.gov.br/cultura .

O edital foi retificado e 76 projetos serão selecionados no programa de fomento, para ações e projetos de produções culturais, artísticas e de economia criativa, distribuídos em 06 (seis) categorias artísticas e 03 (três) categorias financeiras conforme os valores abaixo:

25 Projetos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) CATEGORIA FINANCEIRA (A).

50 Projetos de R$ 8.000,00 (oito mil reais) CATEGORIA FINANCEIRA (B).

01 Projeto de R$ 13.165,54 (treze mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) CATEGORIA FINANCEIRA (C).

Os programa é destinado aos artistas que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, provocadas pela pandemia do novo Coronavírus e que pretendem apresentar projetos referentes ao Inciso III, inseridos nas áreas de artes visuais, artes cênicas, música, literatura, artesanato e Mestres de Cultura Popular.

A inscrição só será efetivada após o entrega do projeto e todos os documentos mencionados no edital, na secretaria.

Bruna Karlla/SEMCULT/SECOM

Foto: Suely Amaral