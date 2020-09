PSL PARINTINS convoca para Convenção Municipal no dia 13 de setembro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVENÇÃO MUNICIPAL – PSL PARINTINS

O Presidente do Partido Social Liberal – PSL, do Município de Parintins/AM, na forma do Estatuto Partidário e legislação eleitoral vigente, convoca os Convencionais devidamente habilitados com direito a voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PSL-Parintins/AM, a ser realizada no dia 13 de Setembro de 2020 com início às 9:00h e término às 17:00h, no Centro de Convenções de Parintins Convention Center, à Rua Vieira Junior – Bairro Centro, Parintins/AM Cep: 69151-290 neste município, com a seguinte

ORDEM DO DIA

Deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária, aprovação e nome da coligação. Escolha de candidato a Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições do próximo dia 15 de novembro de 2020; Escolha dos candidatos do Partido Social Liberal (PSL) de PARINTINS ao cargo de Vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro; Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do PSL de PARINTINS; Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do PSL, conforme os termos do Estatuto do Partido Social Liberal; Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

PARINTINS/AM, 31 DE AGOSTO de 2020.

ÂNGELO ROBERTO DO NASCIMENTO CECILIO

Presidente do Diretório Municipal do PSL – Parintins

Publicado por Carlos Frazão/JI