Público se mantém fiel e festa do kwati confirma vinte anos de sucesso

A festa comemorativa dos 20 anos do Carnaval do Kwati foi marcada pelo recorde de público.

Os ritmos foram variados animando os foliões até às 5h da manhã. Dj Ruan abriu a festa seguida da Banda dos Top’s que agitou os brincantes. A Banda Free Lance de Manaus fechou a festa com todos os ritmos.

O momento mais esperado foi a premiação dos vencedores do concurso a fantasia.

O Grupo vencedor deste ano foi a Turma do Marrocos. Com figurinos e roupas em arabescos, o grupo encantou a cobra e da lâmpada mágica surgiu o estandarte do grupo.

Rainer Santos, eufórico agradeceu o prêmio parabenizando os organizadores. “Que venham mais 20 anos e que a gente possa manter nossa amizade pra continuar vindo aqui todo ano”, agradeceu.

Houve empate nas duplas Moana e Maui (Andrei e Suelem) e Toy sorte Wood e Beth ( Leonardo e Daiana).

Inovador sempre, o prêmio individual ficou com O Deus Anubis( Helyssandro Tavares). “Eu me preparo para vir a essa festa todo ano, não me preocupo com prêmio, mas com a diversão e a alegria da festa”, ressaltou. A fantasia foi feita por várias mãos, o estilista é o ganhador do prêmio, modista costureira Helena Farias Martins, escultura Marcelo Freitas e Pintura Pito Silva.

O prêmio criatividade ficou para o “Bonde da Discórdia”. Wilker disse que o grupo fez uma homenagem a rivalidade que existe na política, futebol, boi-bumba e entre pessoas. “Queremos mostrar que aqui é só alegria. Em tudo tem rivalidade e aqui é saudável, é festa”, ressaltou.

Gratidão foi a palavra usada pelos organizadores da festa João Pedro e Márcia Baranda. “A presença do público é o que nos deixa felizes. Obrigada Parintins pelos 20 anos de muita alegria e diversão”, disse Baranda.

Por Josene Araujo

Fotos : Cenas da ilha e Hamilton Duarte

Postado por Carlos Frazão/JI