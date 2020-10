Puxirum recupera trechos da estrada da comunidade Brasil Roça

Com a parceria da Prefeitura de Parintins, moradores do Zé Açu se reuniram em puxirum para recuperação de trechos da estrada que liga as comunidades do Brasil Roça, Máximo, Maranhão e Santo Antônio do Tracajá à região do Zé Miri, Boa Esperança e Bom Socorro.

A Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (SEMPA) esteve à frente dos trabalhos com a parceria dos comunitários, da empresa Irmãos Kimura e Fertsolo.

Participaram da ação sessenta comunitários divididos em várias atividades como transporte de aterros de piçarra e compactação dos trechos de difícil acesso, transporte de água e cozinha.

A prefeitura dispôs de máquinas e equipamentos para a realização do trabalho em equipe. O secretário da Sempa, Edy Albuquerque designou que os técnicos que estavam trabalhando com os maquinários na mecanização da produção de mandioca, banana consorciados com feijão e milho fossem deslocados para ajudar os trabalhos na estrada do Brasil Roça.

O coordenador da área de produção vegetal, Luiz Carlos Roçoda relatou a felicidade dos moradores que resgataram os trabalhos por meio de puxiruns. Ele disse que as famílias ficaram satisfeitas com o trabalho e o comprometimento da Prefeitura de Parintins que está presente nas comunidades rurais exercendo sua finalidade de contribuir com o desenvolvimento sustentável da zona rural. “É uma forma justa a participação deles em puxirum, é ambientalmente sustentável por mitigar os problemas ambientais na correção dos trechos avariados, além de ser economicamente viável pela colaboração de todas as partes envolvidas”, expressou.

As ações vem ocorrendo desde 2019 dentro do programa de escoamento da produção da Prefeitura/SEMPA. Além da melhoria das estradas para que agricultores possam escoar sua produção, a recuperação das estradas é fundamental para o trânsito entre as comunidades.

Peta Cid/SEMPA/SECOM