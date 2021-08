Quadrangular esportivo no Tupyzão marca comemoração do Dia dos Pais em Parintins

A Secretaria da Juventude de Parintins – SEMJUV promove nesta sexta-feira, 06 de agosto, um quadrangular esportivo em comemoração ao Dia dos Pais, no estádio Tupy Cantanhede – Tupyzão. O evento inicia às 17h e envolve as equipes com pais/jogadores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SEMSA e SEMED.

O professor Carlos Meireles fala da importância da realização do evento. “É uma confraternização, onde a Secretaria de Esporte do município começa a chamar as pessoas para a prática esportiva, proporcionando interação entre os participantes como incentivo ao retorno das suas práticas habituais, necessárias para obter saúde”.

Através de sorteio, os confrontos foram realizados juntos aos representantes das equipes participantes, no ginásio de Esportes Elias Assayag, nesta quinta-feira (05), ficando assim definidos:

17h: SEMSA x Polícia Militar

17h45: Bombeiro x SEMED

Com acesso limitado, apenas aos pais/atletas, a iniciativa faz parte do calendário especial montado pela Secretaria Municipal da Juventude, que até dezembro, atenderá por meio de competições as modalidades: atletismo, ciclismo, handebol, futebol de campo, futsal, voleibol de quadra e areia, futevôlei, tênis de mesa e queimada, além de apoio aos demais eventos patrocinados pela Prefeitura de Parintins.

Texto: Kedson Silva

Foto: Marco Gama