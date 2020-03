Quatro jogos e oito candidatas a rainha abrilhantam a quinta-feira de Copa Alvorada de Futsal

Hoje é dia de Copa Alvorada de Futsal (CAF-2020), e mais uma vez, além das partidas de alto nível, a quadra do Ginásio de Esportes Elias Assayag ganha traços de charme e beleza. Nesta quinta-feira, 12, além de quatro jogos decisivos, mais oito mulheres disputam uma vaga na semifinal na busca da coroa da competição.

A rodada inicia às 18h e 30min com o duelo feminino entre Atlético Futsal e Minas Tracajá. O jogo é encarado como decisão pelas duas equipes, pois quem vencer conquista a última vaga das quartas de final da categoria.

Na sequência, o futsal masculino pede passagem. No primeiro confronto, o Emec Futsal recebe o Liverpool, de Faro, em jogo válido pelo grupo C. A equipe parintinense faz sua última partida da primeira fase, enquanto que os visitantes chegam para o segundo desafio da etapa classificatória.

Logo em seguida, um duelo intermunicipal do grupo D, coloca frente a frente os elencos de Real Parintins, sem chances de classificação, contra o Canto da Amizade, de Nhamundá, que ainda sonha com uma vaga no mata-mata do torneio.

Na sequência, o tapete vermelho é estendido para receber as concorrentes do grupo 02, na segunda classificatória do concurso Rainha da Copa Alvorada de Futsal.

Desfilam hoje as seguintes candidatas: Eduarda Feijó (Arsenal Nhamundá), Kleisy Ribeiro (Casa Sony), Thaís (Liverpool), Bruna de Souza (Emec Futsal), Ellen Cristina (Real Parintins), Gabriele Nunes (Peladeiros), Denyse Moreira (Navio Parintins) e Natália Brito (Canto da Amizade).

As quatro rainhas mais bem colocadas disputam a fase semifinal do grupo, marcada para o dia 31 de março.

Após o desfile, a bola volta a rolar para o último jogo da rodada entre Casa Sony e Arsenal Nhamundá. As duas equipes já estão classificadas e quem vencer hoje fica com a primeira colocação do grupo A.

As quatro partidas e a classificatória do concurso serão transmitidas ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100,1 e pelo Facebook, na página Sistema Alvorada de Comunicação.

Foto: Renan Mota

Texto: Marcos Felipe/Rádio Alvorada