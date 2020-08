Radialista Cleimer Carneiro quer ser a ‘voz’ da população na Câmara de Parintins

Acompanhando e levando os anseios da população parintinense por muitos anos pelas ondas do rádio, Cleimer quer agora defender seus ouvintes de todos os dias na CMP.

Em sua rede social nesta terça-feira, 11 de agosto, o radialista Cleimer Carneiro, divulgou sua pré-candidatura à Câmara de Parintins. “Aceitei o desafio, portanto sou pré-candidato a vereador”.

Filiado ao partido Democrata, acompanhando e levando os anseios da população parintinense por muitos anos pelas ondas do rádio, Cleimer quer agora defender seus ouvintes de todos os dias na CMP. “A vida que escolhi foi de está ao lado do povo, portanto, jamais vou deixar de lutar por dias melhores para a população. Sou dedicado naquilo que faço e não costumo deixar para amanhã o que dar pra fazer hoje. Irei continuar sendo sua voz no Rádio e com a ajuda de Deus e você na Câmara Municipal também!”, exaltou.

