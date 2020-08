Radialistas do programa Lance Esportivo confraternizam “Virtual Beleza-Beleza 2020” Troféu Carlos Frazão nesta sexta (31)

Oferecido pelo site ojornaldailha.com, um jantar comemorativo no Kuiu Restaurante na sexta-feira, 31 de julho, marca a entrega do “Virtual Beleza-Beleza 2020” Troféu Carlos Frazão, aos radialistas do programa Lance Esportivo, Salles Santos (idealizador e âncora do programa), aos repórteres Marco Gama, Kedson Silva, Corrêa Neto e Nildo Silva, além do operador de áudio Lúcio Costa. A homenagem realizada pelo casal Vandercila e Nildo Silva também condecorou o diretor geral da Rádio Clube de Parintins, Enéas Gonçalves, e a Prefeitura, patrocinadora do programa.

De acordo com Nildo Silva, o troféu é um reconhecimento a equipe esportiva que mesmo diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), até quando o esporte parou em todo o mundo, “a equipe se reinventou e manteve no ar de segunda à sexta-feira, das 12h30 às 13h, a programação que leva entretenimento, esporte e lazer aos milhares de ouvintes da Rádio Clube de Parintins FM 100.7 na região e ao mundo através das plataformas digitais”.

Uma programação especial no dia 17 desse mês, marcou o aniversário de 15 anos do programa e o anúncio de entrega da honraria com a participação dos homenageados.

“No Amazonas, apenas Parintins continuou com as notícias no rádio. Nem em Manaus os repórteres continuaram as produções de notícias da capital devido às paralisações dos eventos esportivos em decorrência do coronavírus”, destacou.

Troféu Carlos Frazão

Há 14 anos consecutivos o radialista Nildo Silva, conhecido popularmente como “Beleza-Beleza”, homenageia alguma personalidade, dando seu nome ao troféu, e nesse ano, o escolhido foi o jornalista Carlos Frazão, diretor do Jornal da Ilha, como “uma forma de agradecer. Pois tudo começou no caderno de esporte do Jornal da Ilha, dia 27 de outubro de 2006, quando eu (Nildo Silva) fez a primeira seleção Beleza-Beleza com a escolha de onze jogadores e um treinador que se destacaram no Campeonato Parintinense de Futebol, o ‘Parintizão 2006′”.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação