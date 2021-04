Rádio Clube: Estreia nesta sexta, às 21h programa Clube da Toada, em Parintins

Com mais de 30 anos de comunicação no rádio parintinense, o radialista Gil Gonçalves encara mais um desafio nas ondas sonoras da rádio Clube de Parintins. Agora vai comandar o programa “Clube da Toada”, que estreia nesta sexta-feira, 09 de abril, das 21h às 23h, na Frequência Modulada 100,7.

Para a bancada, Gil traz toda sua experiência no Festival Folclórico de Parintins, tendo passagem pelo boi Garantido e boi Caprichoso, onde foi um dos fundadores do conselho de artes, diretor de arena e apresentador do bumbá na arena do Bumbódromo.

“O programa vai trazer os ritmos da Amazônia, os folguedos, a história boi-bumbá. Vamos conversar com compositores e falar sobre as histórias das toadas. Vamos trazer os bastidores do nosso festival, como surgiu aquela toada, como foi para aquilo acontecer na arena, coisas que jurado e o público nem imaginavam. Quem quiser saber de histórias do festival, muitas nunca contadas, tem que se ligar no programa”, destaca o apresentador Gil Gonçalves.

Além da rádio Clube, quem mora longe da Ilha Tupinambarana vai poder acompanhar o programa que será transmitido também no Facebook pelo Portal Norte Brasil, AM em Pauta, pelo aplicativo e site da www.radioclubedeparintins.com.br.

Gil garante que as noites de sexta terão mais entretenimento ao sintonizar a frequência FM 100,7 de Parintins.

Daniel Sicsu/JI