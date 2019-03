RCC de Parintins realiza retiro AMIGOS DE DEUS

Em meio ao grande movimento que naturalmente acompanha a folia momesca na cidade de Parintins, há quem prefere dedicar esse período para estar na presença de Deus, através dos eventos pelas diversas pastorais e movimentos. E é exatamente pensando nessas pessoas que o movimento eclesial Renovação Carismática Católica (RCC) da Diocese de Parintins, realiza o retiro de carnaval denominado AMIGOS DE DEUS.

O evento iniciou nesta segunda-feira, 04, às 19h no auditório do Centro Pastoral Mãe de Deus, prédio onde funciona o Sistema Alvorada de Comunicação. A coordenadora diocesana da RCC Carmem Fernandes, enfatiza projeto é aberto a quem se sentir no desejo de conhecer o que é ser um “Amigo de Deus”.

“É uma maravilha está aqui participando, sentir esse amor de Deus em mim, vivermos e não só teorizarmos, porque Ele é graça atual”, comenta João Raimundo, 25, vindo da cidade de Boa Vista do Ramos, especialmente para o encontro.

“Estamos maravilhados com tudo aquilo que Deus está fazendo para os participantes deste retiro, aqui temos a certeza que a verdadeira alegria não passa na quarta-feira de cinzas”. afirmou Carmem Fernandes.

O credenciamento pode ser feito no próprio local do evento, o término do retiro está previsto para as 11h da manhã de quarta-feira.

Por: Ministério Diocesano de Comunicação da RCC