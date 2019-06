Real Madruga e São Paulo na semifinal da Copa Parintins de Futebol Junior

Em jogo único, teve início nesta quarta-feira, 05 de junho, no estádio Tupy Cantanhede, as decisões da quarta de final da Copa Parintins de Futebol Junior. Na primeira partida, a classificação da equipe do Real Madruga veio com uma goleada sobre o time do Bosco pelo placar de 08 a 01. “Apesar do placar elástico perdemos dois jogadores importantes (receberam cartão vermelho). Agora, vamos reunir com a nossa comissão técnica e com os pés no chão, colocaremos novamente um time forte em campo para lutar por uma vaga na final”, diz o treinador, Leandro Oliveira.

Digno de um jogo decisivo, no segundo confronto, São Paulo e Casa Lima entraram em campo determinados, com entrega total dos jogadores em busca da vitória. Além do jogo truncado, emoção foi o que não faltou aos torcedores que compareceram ao Tupyzão, devido as muitas chances de gols perdidas por ambas equipes. No final, o tricolor do bairro Paulo Correa (São Paulo) venceu com gol de Fabio (1 a 0), conquistando a classificação.

Promovido pela Prefeitura Municipal através da Semjuv, os outros dois semifinalistas, saem dos confrontos dessa quinta-feira, 06 de junho, entre:

16h30: Real Madrid x Esporte Caprichoso

18h: Vila Amazônia x Taveira Kid’s

Kedson Silva – Semjuv