Recapeamento asfáltico contempla mais ruas do bairro Itaúna II

Após a Prefeitura de Parintins, em parceria com o Governo do Estado, concluir as obras de recapeamento asfáltico em alguns ruas do bairro Itaúna II, na quarta-feira, 28 de novembro, o trabalho prosseguiu na rua 10 do mesmo bairro.

De acordo com o secretário de Obras em exercício, Lázaro Ferreira, os trabalhos deverão ser concluídos a tempo, devido ao início do período de chuvas constantes e conforme a orientação do prefeito Bi Garcia.

A Ação deve ser estender nos próximos dias, contemplando as ruas 13, 14 e parte da rua Guajarina Prestes.

Desde o mês de julho, o recapeamento asfáltico já beneficiou mais de 14 quilômetros de vias danificadas, dentre elas as avenidas Paraíba e Nações Unidas e ruas Barreirinha, Messias Augusto, Gonçalves Maia, Ayrton Senna, Romualdo Corrêa, estrada do Aninga, entre outras.

SECOM