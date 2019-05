Recapeamento asfáltico será retomado nos próximos dias

Orçado em R$ 20 milhões, o recapeamento asfáltico será retomado nesta semana em Parintins. A ação é realizada em parceria pelo Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Parintins.

O projeto de recuperação do sistema viário prevê a recapeamento de aproximadamente 40 km de ruas e avenidas do município. Paralisada no mês de dezembro, a ação de infraestrutura recuperou aproximadamente 14 km de vias de Parintins, faltando 26 km para a conclusão do trabalho.

Na manhã de segunda-feira, 29 de abril, o prefeito Bi Garcia acompanhou o desembarque do maquinário que será usado no recapeamento. “São mais de 30 máquinas que serão usadas na recuperação de 26 km de ruas e avenidas. O recapeamento será reiniciado nos próximos dias após a montagem da usina de asfalto”, completa Bi Garcia.

Fora o recapeamento, a Prefeitura de Parintins atua diariamente com operação tapa-buraco nas ruas de diversos bairros. A ação é realizada com recursos próprios do Município.

