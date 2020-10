Recém contratado pela Rede Globo, parintinense Alfraney Cruz declara apoio a Babá Tupinambá

Por acreditar nos projetos políticos de renovação do legislativo de Parintins, por meio de um vídeo neste domingo, 24/10, o artista do Boi Caprichoso, recém contratado pela Rede Globo de Televisão, Alfraney Cruz, declarou apoio e é mais um membro da cultura parintinense a ingressar na ‘corrente da união’ do candidato a vereador pelo PDT, Babá Tupinambá.

No vídeo de apoio, o artista nacional manifesta que “precisamos de renovação e de alguém que nos represente de verdade na Câmara de Parintins. Eu Sou Babá Tupinambá e conto com apoio de todos vocês “.

O artista parintinense Alfraney Cruz, reside em São Paulo, e faz parte do seleto grupo de figurinistas da Rede Globo de Televisão. À princípio, Alfraney assina com figurinos do quadro Ding Dong e também vai trabalhar na Dança do Famosos, nos quadros do programa Domingão do Faustão, bastante conhecido do público.

Foto: Divulgação