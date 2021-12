Reciclagem: Sedema anuncia Oficina de Confecção de Garrafas Decorativas

Dar um destino adequado às garrafas de vidro e de plástico que são descartadas de forma incorreta no lixão é o que propõe a oficina de garrafas decorativas organizada por técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Sedema.

A oficina vai trabalhar a reciclagem para evitar que grande parte desse material continue sendo descartado de forma errada, podendo até causar acidentes em trabalhadores do setor de coleta.

Além da proteção ambiental, a oficina vai ensinar o passo a passo para criação e composição de decoração,

ambientes de festas e peças natalinas, garantindo renda extra aos participantes.

As inscrições serão realizadas no período de 06 a 10 de dezembro, no horário de 08 às 14h, no Centro Multifuncional Casa Do Produtor, bairro São Vicente. O início da oficina está marcado para o dia 13. O número de WhatsApp para contato é 9262-5257.

Secom

Foto: Divulgação