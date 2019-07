Reconhecimento e credibilidade: artistas do Caprichoso apoiam Jender Lobato

A confiança em Jender Lobato fez com que nomes de artistas importantes do Boi Caprichoso declarassem apoio ao candidato.

Valorizar o artista, conhecer a realidade do trabalhador de galpão do Touro Negro e estar aberto ao diálogo com os camisas azuladas são requisitos mínimos para quem pretende administrar o Boi Caprichoso. A credibilidade de Jender Lobato fez com que os artistas de ponta do Boi-Bumbá Caprichoso declararem apoio ao candidato à presidência do bumbá.

Ao longo de sua vida no Boi da estrela na testa, Jender Lobato conheceu cada detalhe e a realidade de todos os setores da agremiação cultural, dos setores administrativos ao artístico, e com diálogo entende como atua “a rapaziada do galpão”. Em 2019, na falta de ferro nos galpões de alegorias, Jender Lobato foi quem correu atrás para colaborar com o fechamento dos trabalhos dos artistas. Isso só é possível a partir do respeito a esses pais de família que doam seu tempo ao boi Caprichoso durante 3 meses.

A confiança em Jender Lobato fez com que nomes de alegoristas importantes declarassem apoio como: Jucelino Ribeiro, Preto Pimentel, Márcio Gonçalves, Alex Salvador, Nonoca Costa, Kennedy Prata, Marlucio Pereira, Glaucivan Silva, Ney Meirelles, Estevão Gomes, Geremias Pantoja e Algles Ferreira. Uma aliança que se firma para a construção de um boi forte e vitorioso.

Numa conversa franca com os artistas, Jender abordou vários assuntos, ouviu as dificuldades pontuadas pelos “artistas de ponta” na construção do projeto do bumbá e apresentou suas propostas. “Não vou chegar aqui com vocês para vender ilusões. Estou aqui para dizer a realidade e trabalhar com vocês dentro dessa realidade pautado pelo respeito e pela valorização”, disse Jender.

Os artistas agradeceram a parceria e destacaram Jender Lobato como uma pessoa de diálogo. “Conte conosco nesta caminhada. Confiamos no seu trabalho”, declarou o artista Kenedy Prata. Os artistas Geremias Pantoja, o Gereca, e Algles Ferreira, não estiveram na reunião em virtude do trabalho que realizam no Festribal de Juruti (PA), para onde viajaram logo após o Festival de Parintins, mas enviaram mensagem de apoio a Jender: “Estamos em Juruti, mas nosso apoio está com você Jender”, dizia a mensagem.

Nonoca Costa diz que Jender é um jovem talentoso, experiente e com novas propostas para que o Boi e o Festival tenham a revolução que os artistas trabalham para acontecer. “Ele (Jender) é uma pessoa que conhece, tem experiência e acima de tudo tem a coerência de fazer um boi vitorioso e que nos dará condições para que todos nós artistas possamos produzir esse boi vitorioso”, ressalta.

Ao fim da reunião, o candidato à presidente, Jender Lobato, se disse emocionado ao perceber que os artistas que participaram do encontro foram formados no Boi Caprichoso, o que reforça a importância da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale. “São artistas de crescimento profissional tão grande que foram reconhecidos fora do município de Parintins. Eu estou muito feliz em poder contar com o apoio de todos os artistas de alegorias exatamente porque eles me conhecem e sabem que vamos trabalhar para fazer um boi campeão na arena e administrativamente também com a participação de todos eles”, finalizou.

Por Carlos Alexandre

Fotos: Pitter Freitas