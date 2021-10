Reconhecimento: Pediatra Angela Acauan recebe troféu JI pelos 19 anos de atuação em Parintins

Contando as horas para voltar a sua cidade natal (Londrina – Paraná) para rever familiares, a médica pediatra Maria Angela de Souza Acauan, se despediu do povo parintinense, reunindo amigos em sua residência, na noite desta segunda-feira, 04 de outubro.

Além do sentimento de amizade e companheirismo dos presentes, o encontro foi marcado pela homenagem da equipe do O Jornal da Ilha à médica, com a entrega de um troféu em reconhecimento aos 19 anos de um excelente serviço prestado à população, principalmente às crianças da Ilha.

“Fico emocionada com todo carinho que estou recebendo. O Jornal da Ilha foi um dos primeiros contatos que tive em Parintins e desde então fiquei amiga do Frazão e parceira do jornal. Estou triste de sair daqui, mas feliz por reencontrar minha família. Foram 19 anos aqui, sou torcedora do Boi Caprichoso e gosto muito desta terra, mas no momento minha família precisa de mim. Vou sentir muita saudade e só tenho a agradecer a confiança e o respeito de todas as pessoas que conheci”, comentou emocionada a pediatra.

O sobrinho, o psicólogo André Acauan destacou o comprometimento da tia pediatra com o povo de Parintins. “Trabalhei com ela há 14 anos e acompanhei de perto sua dedicação, seja nos hospitais, nas UBSs ou no consultório, nunca deixando de atender, mesmo na pandemia. Apesar da idade sempre se fez presente, porque ela sabe do seu comprometimento não só com as crianças, mas com as pessoas de Parintins”.

O amigo, médico Alberto Figueiredo afirma que Angela Acauan deixará saudade e uma lacuna a ser preenchida no cuidar das crianças e dos bebês recém-nascidos. “Um grande ser humano e uma grande profissional que vai nos fazer muita falta. Apesar do medo que tivemos na pandemia, ela foi uma guerreira que esteve direto conosco. Vamos dar um até logo para a Angela e em breve deve passar o festival conosco”, reitera.

A dentista Martha Hanna manifesta que além de médica, a Dra. Angela era uma amiga para toda hora. Só temos a agradecer pela presença dela nas nossas vidas e particularmente por ser um anjo e por tudo que tem feito pelas crianças parintinenses.

Texto e fotos: Kedson Silva/JI