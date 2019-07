Referência na região, sistema de tratamento de lixo de Porto de Trombetas-PA pode ser implantado em Parintins

Tweet no Twitter

No intuito de conhecer o sistema de tratamento de lixo da vila Porto de Trombetas, em Oriximiná-PA, o prefeito Bi Garcia, o secretário de Obras, Mateus Assayag, e o subsecretário de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino, estiveram na localidade na última quinta-feira, 25 de julho.

Acompanhados por engenheiros sanitaristas e ambientais da Mineração Rio do Norte, responsável pela administração da vila e exploração de minério, o prefeito e secretários acompanharam in loco o processo de coleta e destinação final dos resíduos sólidos. O sistema de tratamento de lixo em Porto de Trombetas é feito por meio de coleta seletiva e um aterro dotado de usina de compostagem, usina de tratamento de lixo reciclável e sistema de incineração de resíduos não recicláveis.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, durante a visita técnica foi verificado que a localidade tem características geográficas que se assemelham a Parintins. Em razão disso, será feito um estudo para a implementação do sistema de tratamento de resíduos em Parintins para dar uma solução definitiva à problemática do lixo.

“Apesar de ser uma Vila com 900 residências e aproximadamente 5mil moradores, as características de Porto de Trombetas são semelhantes a Parintins. Isso viabiliza e muito a implantação de todo o sistema de coleta e destinação do lixo coletado. Trabalharemos na elaboração de um estudo técnico dessa questão e vamos atuar firmemente para que esse sistema de tratamento seja implantado em nosso município”, frisa o prefeito Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Zico Aquino