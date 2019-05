Reforma da Previdência é discutida em reunião em Parintins

Reunião da sociedade civil com o deputado Marcelo Ramos

As 16h desta quinta-feira (02) ocorreu uma reunião com a população de Parintins (à 369 km de Manaus) sobre a reforma da Previdência (Pec 6/2019) com o presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PR-AM) no Auditório Dom Arcângelo Cérqua, localizado na Avenida Nações Unidas, Centro. Foi disponibilizado um minuto para as pessoas realizarem perguntas sobre o assunto e a reunião se estendeu até as 19h. No evento houve manifestação de pessoas contra a reforma da Previdência.

O deputado federal Marcelo Ramos relata que se deparou com uma parte da população atenta e preocupada com a reforma da Previdência e uma parte mobilizada com a greve dos servidores da educação da rede estadual e de pessoas com uma posição política clara de oposição a Pec 6/2019 e que este ato é democrático. Marcelo conta ainda que deixará a cidade feliz por ouvir pessoas que pensam diferente dele e que isso irá contribuir para a sua formação de opinião para sua decisão a respeito da Proposta de Emenda à Constituição.

Marcelo Ramos afirma que irá defender em Brasília a permanência das atuais regrais da aposentadoria dos professores e dos trabalhadores rurais. “Na minha opinião fica como está, com as atuais regras que são regras mais favoráveis e, portanto, vamos lutar para derrubar as mudanças propostas pelo Governo Federal em relação aos professores e trabalhadores rurais”, afirmou.

O deputado estadual Saullo Viana (PPS) conta que a reunião foi uma oportunidade ímpar que se pôde levar ao presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência as reais necessidades do povo. “A reforma da Previdência é um tema muito importante principalmente no ajuste fiscal na questão da economia do desenvolvimento do nosso país, mas que deve também ter um olhar sensível principalmente as classes que precisam de um olhar diferencial, como o caso dos professores, como o benefício da aposentadoria rural, na questão do PPC dos idosos. Foi um momento que podemos dialogar e tenho certeza que o deputado Marcelo Ramos levará daqui um conhecimento maior das pessoas da ponta”, disse Saulo Viana

