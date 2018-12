REI DO BOLERO COMEMORA ANIVERSÁRIO NO MANGUEIRÃO NESTA SEXTA

“Para comemorar o dom e a graça da vida em um sentimento de muita alegria e gratidão a todos que são responsáveis pelo Arley Júnior está hoje cantando”. Esse é o clima para a comemoração de aniversário do Rei do Bolero, Arley Júnior, que acontece

nesta sexta-feira, 30 de novembro, no Clube Mangueirão localizado na Avenida Amazonas.

De acordo com Arley Júnior, será uma festa de gravação de um CD ao vivo com participação especial dos cantores da terra: Joyce Bandeira, Lean do Sax, Shirley e Francy Monteiro. “Sempre foi uma vontade minha (Arley Júnior) comemorar meu aniversário perto de fãs e de pessoas que curtem o meu trabalho e como esse ano, ele (aniversário) caiu numa sexta-feira, então eu resolvi fazer esse evento e a população graças a Deus aprovou a ideia”, destacou Arley.

Mesas e Ingressos

Para você que quer prestigiar uma boa música em um ambiente familiar e seguro, a venda de mesas (R$ 50,00) e ingressos (R$ 10,00) podem ser adquiridos pelo telefones: (92) 99141-6818 / (92) 99312-0590 ou na portaria do clube Mangueirão. “A ‘galera’ pode esperar uma noite muito agradável com muita música boa, pois quem estará no palco são só feras da música parintinense. Tenha certeza que eu irei gravar um CD de bolero com um repertório especial”, conclui o aniversariante.

Kedson Silva/JI