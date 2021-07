Renato Gaúcho chega a acordo e é o novo técnico do Flamengo

Renato Gaúcho na assinatura de contrato com o Flamengo — Foto: Arquivo pessoal

O momento com que Renato Gaúcho sonhava chegou. Após rápida negociação neste sábado, ele é o novo treinador do Flamengo, em substituição a Rogério Ceni, demitido na madrugada.

O Flamengo fez o anúncio em suas redes sociais no início da noite deste sábado, com foto de Renato com a camisa rubro-negra em seus tempos de jogador. Na segunda metade da década de 80, o então atacante teve duas passagens marcantes pelo clube, tendo como ponto alto o título brasileiro de 1987. Quando começou a carreira de técnico, Renato sempre deixou claro que desejava comandar o Flamengo.

A ideia é que Renato viaje com o time para Argentina na segunda-feira e faça sua estreia no duelo com o Defensa y Justicia, quarta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

O Flamengo ofereceu um contrato até o fim do ano com renovação automática em caso de reeleição do presidente Landim. O salário é maior do que ganhava Ceni, mas bem menor do que Renato recebia no Grêmio. No caso da renovação automática, ele terá um reajuste, além de estarem previstas premiações gordas por títulos.

Em 45 jogos pelo Flamengo, Rogério Ceni teve 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas – 59,2% de aproveitamento. Ele conquistou três títulos: Brasileiro, Supercopa e Carioca. A meta de Renato é superar o antecessor nos números e também na admiração dos torcedores.

