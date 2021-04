RENEI MOCAMBO TOMA POSSE COMO SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER DE PARINTINS

O ex-vereador Renei de Souza Serrão (Renei Mocambo), tomou posse na manhã desta sexta-feira (23), do cargo de Subsecretário da Secretaria Municipal de Juventude Esportes e Lazer de Parintins – Semjuv. Na ocasião, foi recebido pelos professores coordenadores Valdete Prestes Pimentel e Jamil Medeiros; e demais funcionários.

Renei Mocambo, agradeceu a receptividade feita com muito entusiasmo por todos que compõem o quadro de funcionários da Semjuv e, aproveitou o momento, para conhecer as dependências do seu novo local de trabalho, assim como, a função de cada funcionário.

Pela sua experiência na política e outras atividades, Renei Mocambo, prometeu lutar cada vez mais; juntamente com todos os membros da secretaria, para o desenvolvimento do desporto parintinense; nas zonas urbana e rural do município. “Vou me empenhar bastante; juntamente com todos vocês, para o desenvolvimento do desporto parintinense; seja na zona urbana ou rural do município”, disse Renei Mocambo.

Por Marco Gama – Semjuv Parintins

Postado por Carlos Frazão/JI