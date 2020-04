Representação de Parintins em Manaus ganha dois novos veículos

Nesta segunda-feira (13) a representação social de Parintins, em Manaus, dois novos automóveis para contribuir nos serviços de saúde e assistência social realizados pela Prefeitura de Parintins na capital.

Os dois automóveis do modelo Doblô tem capacidade para sete passageiros e estarão a serviço da representação para o transporte de parintinenses que precisam de apoio social, que residem ou se deslocam até a capital para a realização de tratamento de saúde, principalmente os atendidos pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON).

O prefeito Bi Garcia considera um grande investimento a chegada dos novos veículos. “Hoje atendemos muitos parintinenses que precisam. São pacientes, em sua maioria, do Cecon, que precisam fazer quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, além de hemodiálise e outros. Então, com esses dois novos veículos, vamos aumentar o número de atendimentos com o transporte”, comemorou.

Os atendimentos iniciam em Parintins, com a triagem, e em seguida são encaminhados até a representação na capital. “Mais dois novos veículos, isso significa que mais parintinenses vão poder contar com o apoio da Prefeitura na hora em que eles mais precisam e vamos estar prontos para ajudar”, destacou a representante do município em Manaus, Dasneves Barros.

Os veículos foram adquiridos, com recursos próprios do Município, pelo valor de R$ 193.800,00 (cento e noventa e três mil, e oitocentos reais). A compra atende a um requerimento do vereador Telo Pinto que solicitava a aquisição de dois automóveis para fortalecer a assistência a parintinenses na capital do estado.

Daniel Sicsú – Secom

Fotos: Divulgação