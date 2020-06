Requerimento na Assembleia cobra convocação de aprovados em concurso do Idam

O deputado Saullo Vianna apresentou, na manhã desta quarta-feira (17), requerimento solicitando que o Governo do Amazonas convoque os aprovados no concurso do Idam (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas). A ideia do parlamentar é que a iniciativa ajude no combate aos efeitos do Covid-19, principalmente no interior do Amazonas. A deputada Joana Darc também assinou o requerimento. O concurso público foi realizado em 2018 e o resultado final do processo foi homologado em junho do ano passado.

“Os profissionais do Idam orientam e dão assistência aos agricultores, tanto na área urbana quanto na zona rural dos municípios. São fundamentais na produção de alimentos e na geração de renda para as famílias interioranas”, analisou Saullo Vianna

O concurso do Idam, realizado para o provimento de 227 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior, tinha como objetivo promover um quadro efetivo e aumentar a capacidade de trabalho e resposta, principalmente, no interior do Estado, junto aos agricultores familiares e produtores rurais.

“Não tem outra forma, a curto e médio prazo, para desenvolver o interior do estado que não seja através do fortalecimento do setor primário”, finalizou Saullo.

Por Mahira Maia, assessoria de imprensa

Publicado por Carlos Frazão/JI