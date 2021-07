REQUINTES DE CRUELDADE: Homem é morto com 18 facadas em Parintins

O auxiliar de cozinha Marcio Luiz Fernandes Pessoa de 45 anos de idade, morador da Rua Cordovil, no centro de Parintins foi morto com 18 facadas na Rua Fortaleza no bairro de Santa Rita. A confirmação foi dada pelo Necrópsia do IML do município Benedito Pimentel.

A morte com requintes de crueldade aconteceu na madrugada deste domingo e o corpo foi encontrado pelos colegas de Márcio Luiz na sede da empresa quando chegaram para fazer café da manhã. A empresa de alimentação fornece refeições para o presídio público.

Segundo Benedito Pimentel, as facadas atingiram a cabeça Costa, tórax antebraço e outros locais do corpo. “O exame de necropsia será realizado e a polícia civil já está fazendo as investigações”, disse Benedito.

Márcio Costa/ AmEmPauta

