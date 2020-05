Retomadas as obras conforme orientações sanitárias internacionais

“Vai gerar centenas de empregos e oportunidades de trabalho”, diz Bi Garcia sobre Feira Zezito Assayag

As obras da feira Zezito Assayag foram retomadas esta semana pela Prefeitura de Parintins. A obra é executada com recursos próprios do município. O trabalho é reiniciado gradualmente, seguindo os cuidados e orientações dos órgãos internacionais de saúde.

Segundo Bi Garcia, a feira vai oportunizar a melhora na economia do setor e contribuir com a renda de famílias parintinense. “É um instrumento que vai gerar centenas de empregos e oportunidades de trabalho às pessoas que atuam nessa questão de venda de pescado, de alimentos”, salienta.

Atento aos cuidados com a saúde dos trabalhadores, Bi Garcia afirma que são tomadas todas as medidas de segurança aos servidores. “Estamos retomando as obras num processo mais lento, com menos trabalhadores, para que a gente possa, nesse período de pandemia, continuar algumas ações. Para isso, todos os servidores precisam estar de máscara e com todos os EPIs necessários para desempenhar o serviço”, destaca o prefeito.

O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Semosp. O secretário da pasta, Lázaro Ferreira, informa que a retomada das obras na cidade passa por um cuidadoso planejamento. “É um compromisso do prefeito Bi Garcia que a gente possa retomar essa obra importante para o município. São processos de retomadas que precisam ser planejados, lentos. Nós temos que preservar a saúde das pessoas”, revela.

SECOM

Foto: Junior Preto