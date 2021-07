Retorno da Romaria das Águas fortalece fé e esperança do parintinense

Impossibilitado de sua realização no ano passado (2020), uma das homenagens a Padroeira de Parintins – Nossa Senhora do Carmo, mais esperada durante os festejos à Santa Católica, foi retomada nesta quarta-feira, 14 de julho. Idealizada por Juarez Lima com apoio dos artistas da terra dos bois Caprichoso e Garantido, esse ano, o cortejo fluvial pelo Rio Amazonas comemora 12 anos, em agradecimento ao dom da arte e a vida, principalmente nesse período pandêmico.

Segundo Juarez Lima, a homenagem é uma “expressão viva da fé dos artistas, voluntários e devotos de Nossa Senhora do Carmo. Uma história linda de oportunidade, superação e fé, que completa doze anos e fazemos com grande amor para a população de Parintins e do Baixo Amazonas”.

Acompanhada de dezenas de embarcações e pelos fiéis pela orla da cidade, a Romaria retorna fortalecendo a fé e a esperança do parintinense. “Obrigado a todos que colaboraram direta e indiretamente com essa obra, tenho certeza que as graças alcançadas virão. Aos eternos peregrinos da Fé que agora estão na morada celestial de Maria e seu filho Jesus. VIVA A MATRIARCA DA FÉ! VIVA A NOSSA SENHORA DO CARMO! VIVA A CULTURA DE PARINTINS!”, exalta Juarez.

Kedson Silva/JI

Fotos: Arleison Cruz/Rafael Prado/SECOM

Confira a programação religiosa

15/07/2021 – QUINTA-FEIRA: (7. Pai na sombra)

6h – Santa Missa – Resp: Terço dos Homens.

7h30,8h,8h30, 9h,9h30,10h,10h30,11h,11h30 – Benção do Escapulário.

12h – Salva de Fogos.

12h – Santa Missa e benção do Manto – Resp: Comunidade Fanuel. [Live]

19h – Santa Missa – Dia da Benção e Imposição do Escapulário – Resp: Pastoral Litúrgica da Catedral, Pastoral do Dízimo Diocesano, Grupo de Oração Flor do Carmelo, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Bombeiro Civil, Capitania dos Portos, Proprietários de embarcações, Portuários. [Rádio, TV e Live]

16/07/2021 – SEXTA-FEIRA – Dia da Festa: (Festa de Nossa Senhora do Carmo)

06:00h – Santa Missa – Resp: Paróquia N. Sra. de Lourdes. [Rádio]

08:00h- Santa Missa – Resp: RCC DIOCESANA.

10:00h- Santa Missa – Resp: Pastoral Juvenil.

12:00h – Salva de Fogos.

12:00h – Missa – Resp: Comunidade Fanuel e Pastoral Social. [Live]

17:00h – Visita da Imagem de Nossa Sra. do Carmo pelas Paroquias – (Carro, moto, Bicicleta e triciclo). [Rádio, TV e Live]

19:00h – Santa Missa – Resp: Pastoral Litúrgica e Conselho Paroquial.

Por Alvorada `Parintins