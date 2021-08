Reunião define últimos detalhes para Live Festival do Mocambo, que ocorre hoje

Na manhã deste sábado (28), aconteceu uma reunião para acertar os últimos detalhes com os dirigentes dos bois Espalha Emoção e Touro Branco, para Live Festival do Mocambo, que ocorre hoje, diretamente do Mocambódromo. A live faz faz parte das Festividades Folclóricas Parintins 2021, realizada pelo Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura de Parintins.

A reunião comandada pela secretária de Cultura e Turismo, Karla Viana, contou ainda com a presença do Comissariado da Infância, Vigilância em Saúde, Polícia Militar e Guarda Municipal. No encontro houve o repasse das medidas que terão que ser obedecidas para o bom andamento da live.

Aferição de temperatura, uso de álcool em gel e máscara estão nas recomendações.

Para evitar presença de pessoas e evitar aglomeração, serão instaladas barreiras no perímetro urbano do Mocambódromo. Ficou definido ainda a não participação de menores por recomendação do Ministério Público.

A Live Festival do Mocambo será transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Parintins, a partir das 19h.

SECOM

Foto: Bruna Karla