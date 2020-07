REVOLTA: Poluição Sonora da Amazonas Energia em Parintins-Am

Foto Márcio Costa/AmEmPauta

‘Vizinhos’ da Amazonas Energia em Parintins-Am denunciam a poluição sonora que convivem há décadas causada pelos motores da usina termoelétrica, sete dias por semana, 24 horas por dia.

A professora Raione Abecassis conta a experiência de sua mãe que perdeu 40% da audição com a barulheira constante no local. Os moradores já protocolaram nova denúncia no Ministério Público do Estado do Amazonas e Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Parintins.

“São décadas de sofrimento. Fizemos uma medição com decibelímetro que marca 90 decibéis, sendo que o recomendado é 50 decibéis”, informou o advogado Luís Fabiano Corrêa, que também mora nas proximidades.

O site AmEmPauta está a disposição da empresa para esclarecimentos

Fonte: Márcio Costa/AmEmPauta