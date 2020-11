REZANDO PELOS FALECIDOS

Cumprindo determinação do decreto municipal proibindo a abertura dos portões do Cemitério São José neste dia de Finados, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Catedral, divulgou os horários das Missas para este dia 2 de novembro:

02/11/2020 – Segunda-Feira

06h – Missa – Catedral

08h – Missa – São Benedito

09h – Missa – Catedral

18h – Missa – Catedral

Nós católicos dedicamos os primeiros dias de novembro para lembrar os nossos parentes e amigos mortos. Eles já conhecem o outro lado da vida ! Nós o conheceremos um dia . Não sabemos o dia, mas não viveremos para sempre nesta terra!

Por isso dedicamos um dia para os que temos certeza que estão no céu . Nós os chamamos de Santos porque a Bíblia diz em muitíssimas passagens que são santos. Algumas epistolas começam saudando aos “santos” ainda vivos a quem a carta era dirigida. Eram cristãos em busca de santidade, por isto eram chamados santos

(Fl 1,1-3) “Paulo e Timóteo, servos do Cristo Jesus, a todos os santos no Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos: para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. “

Há pessoas que viveram e serviram obedientes a Deus em tudo . Alguns erraram e pecaram, mas se converteram e estão no Céu porque Deus os acolheu.

Para nós, os SANTOS são irmãos e irmãs cuja vida foi um exemplo de bondade e de fraternidade e caridade. E nós os veneramos. Não os adoramos. São humanos que foram para o céu e não viraram deuses. Mas prestamos homenagens a eles porque viveram como Jesus ensinou a vida.

CERTEZA! : Se a Bíblia fala de Santos , crentes judeus,cristãos e gente boa que agradou a Deus e amou direito, nós leitores da Bíblia, festejamos no dia de TODOS OS SANTOS. Temos certeza de que estão no Céu.

ESPERANÇA! : Mas festejamos também os que já morreram e não sabemos nem temos certeza sobre sua situação de agora. Então oramos pelos que achamos que precisam de nossas preces lá onde estão ! A Bíblia diz que é uma coisa boa coisa orar pelos que morreram . ) Leia Macabeus)

FINADOS MAS NAO DESCARTADOS: ! Por isso, este dia chama-se DIA de FINADOS . Chegaram ao seu fim nesta terra. Deus sabe como e onde estão !

A catequese católica nos diz que existe outra vida sem o corpo de agora. Este, foi sepultado. Vamos enfeitar de flores o lugar de sua sepultura . As almas deles e delas NÃO estão naquele túmulo, nem no mar e onde morreram. Suas almas estão na eternidade .

Não os proclamamos Santos, nem nós mesmos nos proclamamos Santos, mas queremos ir para o Céu com eles foram porque Jesus disse que nos acolherá no Céu. Usamos o termo Santas Almas .

CONTROVÉRSIA: ! Se vai ser logo depois da morte ou só depois do fim dos tempos, isto divide os pregadores . Eu sou pregador católico e prego que Jesus leva seus amados logo que morrem . Creio na misericórdia de Deus e na promessa de Jesus , e me apoio em textos que permitem crer que não temos que esperar dormindO até o fim do mundo . Há outros textos igualmente bíblicos que mostram a redenção que Jesus prometeu muito antes do juízo final !

Iremos logo depois de acertarmos as contas com Deus que é justo e também perdoador!… Há um juízo final para todos, mas haverá um juízo ( julgamento) particular para cada alma . E cremos que isto é logo depois da morte !

Outros creem diferente. Respeitamos os que dizem que até Nossa Senhora , que eles não chamam de Senhora, mas apenas Maria , estaria dormindo à espera do dia final. Se o filho dela é SALVADOR , é estranho crer que Jesus ainda não levou para o Céu nem mesmo sua própria mãe !… Onde estaria a eficácia da Salvação trazida por Jesus ? Faz milagres de imediato nos templos e não conseguiu salvar nem a própria mãe ? Não é estranho?…

São Paulo anima os fiéis do seu tempo para que se consolassem com esta ESPERANCA. O Céu nos espera, e lá moram bilhões de almas que Jesus salvou ! Ele se encarnou e veio ao mundo para isto ! E acho que meus pais e meus irmãos e irmãs e sobrinhos e amigos que já morreram estão lá . Era gente boa ! E em toda a Bíblia está escrito que os bons verão a Deus. Os que escolheram ser maus pagaram ou pagarão para ver.

Oremos pelos que morreram.

por Irmã Maria Helena, Missionária, Teóloga, Escritora, colaboradora JI

Postado por Carlos Frazão/JI

Imagem: Divulgação