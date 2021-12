Rodeio e bingão de nove mamotes marcam a última da 35ª Expopin 

Três noites de espetáculo de montaria em touros ocorreram nq 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin). Os peões da J.R Companhia de Rodeio se apresentam em uma grande arena montada no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza. O rodeio acontece na Pista de Apresentação Osmar Faria, com a escolha do melhor peão e também a realização do bingão de nove mamotes bovinos, na noite deste domingo (05/12).

Quem adquiriu a cartela por R$ 15,00 teve direito de entrar na arena do rodeio. O itacoatiarense Juan Rolon, proprietário da Companhia do Rodeio, participou pela primeira vez da Expopin em 2019 e diz que as expectativas foram superadas com a grandiosidade do evento agropecuário de Parintins. “Quero muito parabenizar essa população maravilhosa de Parintins por marcar presença. São muitas as emoções do rodeio”, descreveu.

O sucesso da feira foi um dos orgulhos comentados pelo presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), Telo Pinto. “A Expopin é um evento que mostra a capacidade agropecuária do nosso município, nos deixa felizes e motivado para fazer cada vez mais pelos pecuaristas e pela população parintinense”, declarou. O dirigente ressaltou que a 35º Expopin começou a ser planejada há mais de quatro meses, com toda segurança ao público.

Quem se faz presente na feira, pode notar a organização do evento. Com a Pista de Apresentação Osmar Faria bastante cheia, uma das ilustres presenças foi a de Adriano Paketá, pajé do Boi Garantido. O item do bumbá demonstrou-se bastante impressionado com a estrutura montada, com a qualidade e tratamento dado aos animais. “Sabemos que a cultura da nossa cidade é bastante forte, mas a agropecuária também tem uma grande importância para a geração de renda no município”, avaliou Paketá.

